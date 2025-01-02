Игорный бизнес увеличил уплату налогов на 63% за 2024 год

В декабре поступление налогов от игорного бизнеса снижалось второй месяц подряд

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Игорный бизнес уплатил 17 млрд грн налогов в 2024 году, что на 63% больше (на 6,6 млрд грн), чем в 2023 году. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Для сравнения: в 2021 году поступления в бюджет налогов от игорного бизнеса составили 204,8 млн грн, в 2022-м – 730,9 млн грн.

В декабре поступление налогов от игорного бизнеса снижалось второй месяц подряд – 1 млрд грн. В ноябре было 1,5 млрд грн (на 36% меньше, чем в октябре).

Несмотря на годовой рост налоговых поступлений, Гетманцев подтвердил, что часть рынка все еще находится в тени.

"Бенефициары тени на рынке сопротивляются. И даже до этого времени за миллиарды убытков государству не все понесли ответственность", — написал глава комитета в соцсетях.

Источник: Даниил Гетманцев/telegram