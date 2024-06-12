Імпорт в Україну перевищив експорт на $11 млрд з початку року
Протягом січня-травня 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд. Водночас за п'ять місяців Україна імпортувала товарів на суму $27,5 млрд, а експортувала – на $16,8 млрд, повідомила Державна митна служба.
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До того ж, за даними митниці, оподаткований імпорт склав $23,7 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг такого імпорту склало 0,50 $/кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Найбільше Україна імпортувала товарів з:
→ Китаю – на $5,3 млрд;
→ Польщі – $2,9 млрд;
→ Німеччини – $2,2 млрд.
Експортували з України найбільше до:
→ Польщі – на $1,7 млрд;
→ Китаю – $1,4 млрд;
→ Іспанії – $1,4 млрд.
У загальних обсягах імпортованих товарів 65% припадає на такі категорії:
→ машини, устаткування та транспорт – $9,4 млрд;
→ продукція хімічної промисловості – $5,1 млрд;
→ паливно-енергетичні товари – $3,4 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
→ продовольчі товари – $10,8 млрд;
→ метали та вироби з них – $1,8 млрд;
→ мінеральні продукти – $1,6 млрд.
За п'ять місяців 2024 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 128 млн грн.
- За чотири місяці 2024 року товарообіг України становив $35,3 млрд. В Україну імпортували товарів на $21,9 млрд, експортували з України – на $13,4 млрд.
- 15 травня 2024-го Держстат зафіксував падіння експорту та зростання імпорту у першому кварталі.