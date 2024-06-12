Імпорт в Україну перевищив експорт на $11 млрд з початку року

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Протягом січня-травня 2024 року товарообіг України склав $44,3 млрд. Водночас за п'ять місяців Україна імпортувала товарів на суму $27,5 млрд, а експортувала – на $16,8 млрд, повідомила Державна митна служба.

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До того ж, за даними митниці, оподаткований імпорт склав $23,7 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг такого імпорту склало 0,50 $/кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільше Україна імпортувала товарів з:

→ Китаю – на $5,3 млрд;

→ Польщі – $2,9 млрд;

→ Німеччини – $2,2 млрд.

Експортували з України найбільше до:

→ Польщі – на $1,7 млрд;

→ Китаю – $1,4 млрд;

→ Іспанії – $1,4 млрд.

У загальних обсягах імпортованих товарів 65% припадає на такі категорії:

→ машини, устаткування та транспорт – $9,4 млрд;

→ продукція хімічної промисловості – $5,1 млрд;

→ паливно-енергетичні товари – $3,4 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

→ продовольчі товари – $10,8 млрд;

→ метали та вироби з них – $1,8 млрд;

→ мінеральні продукти – $1,6 млрд.

За п'ять місяців 2024 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 128 млн грн.