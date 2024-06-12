Импорт в Украину превысил экспорт на $11 млрд с начала года
В январе-мае 2024 года товарооборот Украины составил $44,3 млрд. При этом за пять месяцев Украина импортировала товаров на сумму $27,5 млрд, а экспортировала – на $16,8 млрд, сообщила Государственная таможенная служба.
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Кроме того, по данным таможни, облагаемый налогом импорт составил $23,7 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг такого импорта составила 0,50 $/кг, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Больше всего Украина импортировала товаров из:
→ Китая – на $5,3 млрд;
→ Польши – $2,9 млрд;
→ Германии – $2,2 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
→ Польшу – на $1,7 млрд;
→ Китай – $1,4 млрд;
→ Испанию – $1,4 млрд.
В общих объемах импортируемых товаров 65% приходится на следующие категории:
→ машины, оборудование и транспорт – $9,4 млрд;
→ продукция химической промышленности – $5,1 млрд;
→ топливно-энергетические товары – $3,4 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
→ продовольственные товары – $10,8 млрд;
→ металлы и изделия из них – $1,8 млрд;
→ минеральные продукты – $1,6 млрд.
За пять месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 128 млн грн.
- За четыре месяца 2024 года товарооборот Украины составил $35,3 млрд. В Украину импортировали товаров на $21,9 млрд, экспортировали из Украины – на $13,4 млрд.
- 15 мая 2024 года Госстат зафиксировал падение экспорта и рост импорта в первом квартале.