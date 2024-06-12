Импорт в Украину превысил экспорт на $11 млрд с начала года

В январе-мае 2024 года товарооборот Украины составил $44,3 млрд

Фото: Depositphotos

В январе-мае 2024 года товарооборот Украины составил $44,3 млрд. При этом за пять месяцев Украина импортировала товаров на сумму $27,5 млрд, а экспортировала – на $16,8 млрд, сообщила Государственная таможенная служба.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Кроме того, по данным таможни, облагаемый налогом импорт составил $23,7 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг такого импорта составила 0,50 $/кг, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Больше всего Украина импортировала товаров из:

→ Китая – на $5,3 млрд;

→ Польши – $2,9 млрд;

→ Германии – $2,2 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

→ Польшу – на $1,7 млрд;

→ Китай – $1,4 млрд;

→ Испанию – $1,4 млрд.

В общих объемах импортируемых товаров 65% приходится на следующие категории:

→ машины, оборудование и транспорт – $9,4 млрд;

→ продукция химической промышленности – $5,1 млрд;

→ топливно-энергетические товары – $3,4 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

→ продовольственные товары – $10,8 млрд;

→ металлы и изделия из них – $1,8 млрд;

→ минеральные продукты – $1,6 млрд.

За пять месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 128 млн грн.