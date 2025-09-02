Інфляція в єврозоні під контролем, але Франції загрожує бюджетна криза – ЄЦБ

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Інфляція в єврозоні "дуже добре контролюється", а економічне зростання відповідає прогнозам. Про це заявив французький член ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) Франсуа Віллеруа де Ґальо після публікації даних, які показали, що інфляція в єврозоні зросла до 2,1%. Про це інформує Bloomberg.

Голова Банку Франції також прокоментував ситуацію у своїй країні, де уряд Франсуа Байру опинився на межі падіння через голосування щодо скорочення бюджетного дефіциту.

"З цією відносною стійкістю важливіше, ніж будь-коли, розв'язати головну проблему французької економіки: наші надмірні дефіцити та борг", – наголосив він.

Віллеруа де Ґальо підкреслив, що виконання зобов’язання уряду зменшити дефіцит до 3% ВВП до 2029 року є критично важливим для стабілізації боргу.

"Сьогодні немає простого, легкого рішення для фіскальної реформи. Але чим довше наша країна зволікає з цим, тим болючішим буде лікування", – додав він.