Інфляція в єврозоні під контролем, але Франції загрожує бюджетна криза – ЄЦБ
Інфляція в єврозоні "дуже добре контролюється", а економічне зростання відповідає прогнозам. Про це заявив французький член ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) Франсуа Віллеруа де Ґальо після публікації даних, які показали, що інфляція в єврозоні зросла до 2,1%. Про це інформує Bloomberg.
Голова Банку Франції також прокоментував ситуацію у своїй країні, де уряд Франсуа Байру опинився на межі падіння через голосування щодо скорочення бюджетного дефіциту.
"З цією відносною стійкістю важливіше, ніж будь-коли, розв'язати головну проблему французької економіки: наші надмірні дефіцити та борг", – наголосив він.
Віллеруа де Ґальо підкреслив, що виконання зобов’язання уряду зменшити дефіцит до 3% ВВП до 2029 року є критично важливим для стабілізації боргу.
"Сьогодні немає простого, легкого рішення для фіскальної реформи. Але чим довше наша країна зволікає з цим, тим болючішим буде лікування", – додав він.
- У червні ЄЦБ очікував, що інфляція становитиме в середньому 2,0% у 2025 році, 1,6% – у 2026 році та 2,0% – у 2027 році.
