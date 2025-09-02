Инфляция в еврозоне под контролем, но Франции грозит бюджетный кризис – ЕЦБ

Европейский центральный банк заявляет, что экономика растет в соответствии с прогнозами

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Инфляция в еврозоне находится "под очень хорошим контролем", а экономический рост соответствует прогнозам. Об этом заявил французский член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гальо после публикации данных, показавших, что инфляция в еврозоне выросла до 2,1%. Об этом информирует Bloomberg.

Глава Банка Франции также прокомментировал ситуацию в своей стране, где правительство Франсуа Байру оказалось на грани падения из-за голосования по сокращению бюджетного дефицита.

"В условиях этой относительной стабильности важнее, чем когда-либо, решить главную проблему французской экономики: наши чрезмерные дефициты и долг", – подчеркнул он.

Виллеруа де Гальо подчеркнул, что выполнение обязательства правительства сократить дефицит до 3% ВВП к 2029 году имеет решающее значение для стабилизации долга.

"Сегодня нет простого, легкого решения для проведения фискальной реформы. Но чем дольше наша страна откладывает это, тем болезненнее будет лечение", – добавил он.