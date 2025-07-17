Инфляция в еврозоне выросла до 2% – это целевой показатель Европейского центробанка
Инфляция в еврозоне в июне 2025 года выросла до 2,0%. В мае она составляла 1,9%, а год назад была на уровне 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Во всем Европейском Союзе инфляция также выросла – до 2,3% в июне с 2,2% в мае. Год назад этот показатель составлял 2,6%.
Самые низкие темпы роста цен за год зафиксировали на Кипре (0,5%), во Франции (0,9%) и Ирландии (1,6%). Самые высокие – в Румынии (5,8%), Эстонии (5,2%), Венгрии и Словакии (по 4,6%).
По сравнению с маем 2025 года, инфляция снизилась в пяти странах ЕС и выросла в двадцати двух.
Основным фактором роста цен в еврозоне в июне стали услуги, добавившие к инфляции 1,51 процентного пункта.
Далее шли продукты питания, алкоголь и табак (+0,59 п.п.), промышленные товары без энергии (+0,13 п.п.). Стоимость энергии наоборот немного снизилась, уменьшив инфляцию на 0,25 п.п.
- В июне ЕЦБ ожидал, что инфляция составит в среднем 2,0% в 2025 году, 1,6% в 2026 году и 2,0% в 2027 году.
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