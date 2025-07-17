Инфляция в еврозоне выросла до 2% – это целевой показатель Европейского центробанка

Самые низкие темпы роста инфляции за год зафиксировали на Кипре, во Франции и Ирландии

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Инфляция в еврозоне в июне 2025 года выросла до 2,0%. В мае она составляла 1,9%, а год назад была на уровне 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Во всем Европейском Союзе инфляция также выросла – до 2,3% в июне с 2,2% в мае. Год назад этот показатель составлял 2,6%.

Самые низкие темпы роста цен за год зафиксировали на Кипре (0,5%), во Франции (0,9%) и Ирландии (1,6%). Самые высокие – в Румынии (5,8%), Эстонии (5,2%), Венгрии и Словакии (по 4,6%).

Фото: Евростат

По сравнению с маем 2025 года, инфляция снизилась в пяти странах ЕС и выросла в двадцати двух.

Основным фактором роста цен в еврозоне в июне стали услуги, добавившие к инфляции 1,51 процентного пункта.

Далее шли продукты питания, алкоголь и табак (+0,59 п.п.), промышленные товары без энергии (+0,13 п.п.). Стоимость энергии наоборот немного снизилась, уменьшив инфляцию на 0,25 п.п.