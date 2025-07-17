Інфляція в єврозоні зросла до 2% – це цільовий показник Європейського центробанку

Найнижчі темпи зростання інфляції за рік зафіксували на Кіпрі, у Франції та Ірландії

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Інфляція в єврозоні у червні 2025 року зросла до 2,0%. У травні вона становила 1,9%, а рік тому була на рівні 2,5%. Про це свідчать дані Євростату.

У всьому Європейському Союзі інфляція також зросла – до 2,3% у червні з 2,2% у травні. Рік тому цей показник становив 2,6%.

Найнижчі темпи зростання цін за рік зафіксували на Кіпрі (0,5%), у Франції (0,9%) та Ірландії (1,6%). Найвищі – у Румунії (5,8%), Естонії (5,2%), Угорщині та Словаччині (по 4,6%).

Фото: Євростат

Порівняно з травнем 2025 року, інфляція знизилася в п’яти країнах ЄС і зросла у двадцяти двох.

Основним фактором зростання цін у єврозоні у червні стали послуги, що додали до інфляції 1,51 відсоткового пункту.

Далі йшли харчові продукти, алкоголь і тютюн (+0,59 в.п.), промислові товари без енергії (+0,13 в.п.). Вартість енергії навпаки трохи знизилася, зменшивши інфляцію на 0,25 в.п.