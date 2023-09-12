Інвестиція у визволення Криму: в Дії з'явилася нова іменна облігація

У застосунок Дія додали нову іменну військову облігацію "Євпаторія". Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Дохід від облігації "Євпаторія" – 18,31%, дата виплати – 18 червня 2025 року.

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"Купіть облігацію "Євпаторія" – допомагайте деокупувати українські міста. Купуючи облігації, ви підтримуєте українську економіку та інвестуєте кошти в армію", – закликають у Мінцифрі.

Купуючи облігацію, кошти йдуть до бюджету. З цих грошей фінансується амуніція, медичний напрямок, заробітна плата військовим та інше. Згодом кошти повертаються назад на картку із відсотками.

Щоб придбати облігацію, необхідно:

- зайти у застосунок Дія

- на головному екрані натиснути "Військові облігації"

- вибрати облігацію, партнера та кількість

- підписати та сплатити

- облігація протягом трьох днів з'явиться у застосунку

Купувати облігації можна у необмеженій кількості.

На початок вересня майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія, додають у Міністерстві фінансів.

Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 165 млрд грн.

5 квітня 2023 року в Дії з'явилася нова іменна облігація – "Ялта".

9 червня в Дії з'явилася нова іменна облігація "Сімферополь".

21 червня у застосунку Дія з'явилася нова військова іменна облігація – "Нова Каховка".

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