Інвестиція у визволення Криму: в Дії з'явилася нова іменна облігація
У застосунок Дія додали нову іменну військову облігацію "Євпаторія". Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Дохід від облігації "Євпаторія" – 18,31%, дата виплати – 18 червня 2025 року.
"Купіть облігацію "Євпаторія" – допомагайте деокупувати українські міста. Купуючи облігації, ви підтримуєте українську економіку та інвестуєте кошти в армію", – закликають у Мінцифрі.
Купуючи облігацію, кошти йдуть до бюджету. З цих грошей фінансується амуніція, медичний напрямок, заробітна плата військовим та інше. Згодом кошти повертаються назад на картку із відсотками.
Щоб придбати облігацію, необхідно:
- зайти у застосунок Дія
- на головному екрані натиснути "Військові облігації"
- вибрати облігацію, партнера та кількість
- підписати та сплатити
- облігація протягом трьох днів з'явиться у застосунку
Купувати облігації можна у необмеженій кількості.
На початок вересня майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія, додають у Міністерстві фінансів.
Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії.
У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 165 млрд грн.
- 5 квітня 2023 року в Дії з'явилася нова іменна облігація – "Ялта".
- 9 червня в Дії з'явилася нова іменна облігація "Сімферополь".
- 21 червня у застосунку Дія з'явилася нова військова іменна облігація – "Нова Каховка".
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