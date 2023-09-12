Инвестиция в освобождение Крыма: в Дие появилась новая именная облигация

В приложение Дия добавили новую именную военную облигацию "Евпатория". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Доход от облигации "Евпатория" – 18,31%, дата выплаты – 18 июня 2025 года.

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"Купите облигацию "Евпатория" — помогайте деоккупировать украинские города. Покупая облигации, вы поддерживаете украинскую экономику и инвестируете средства в армию", — призывают в Минцифре.

При покупке облигации средства идут в бюджет. Из этих денег финансируется амуниция, медицинское направление, заработная плата военным и прочее. Впоследствии средства возвращаются на карточку с процентами.

Чтобы приобрести облигацию, необходимо:

- зайти в приложение Дия

- на главном экране нажать "Военные облигации"

- выбрать облигацию, партнера и количество

- подписать и оплатить

- облигация в течение трех дней появится в приложении

Покупать облигации можно в неограниченном количестве.

На начало сентября почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение Дия, добавляют в Министерстве финансов.

Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а теперь – Евпатории.

В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек более 165 млрд грн.

5 апреля 2023 года в Дие появилась новая именная облигация — "Ялта".

9 июня в Дие появилась новая именная облигация "Симферополь".

21 июня в приложении Дия появилась новая военная именная облигация – "Новая Каховка".

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