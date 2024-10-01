Інвестиція у звільнення Вовчанська: в Дії з'явилася нова військова облігація
У застосунку "Дія" почалися продажі нової іменної військової облігації "Вовчанськ". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Військові облігації — це потужний інструмент для підтримки армії та економіки. Додали в Дію нову облігацію, де тривають запеклі бої, — Вовчанськ", – написав Федоров у соцмережах.
Ставка облігації – від 15%. Дата виплати – 01.10.2025.
Гроші від продажу облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для військових, а також на зарплати медикам та військовослужбовцям.
Крім нової облігації, у застосунку "Дія" також можна придбати військові облігації "Бахчисарай", "Керч", "Джанкой", "Євпаторія", "Судак", "Макіївка", "Сімферополь", "Асканія Нова", "Судак", "Гурзуф", "Лазурне", "Джарилгач".
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