Інвестиція у звільнення Вовчанська: в Дії з'явилася нова військова облігація

Фото: Михайло Федоров/telegram

У застосунку "Дія" почалися продажі нової іменної військової облігації "Вовчанськ". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Військові облігації — це потужний інструмент для підтримки армії та економіки. Додали в Дію нову облігацію, де тривають запеклі бої, — Вовчанськ", – написав Федоров у соцмережах.

Ставка облігації – від 15%. Дата виплати – 01.10.2025.

Гроші від продажу облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для військових, а також на зарплати медикам та військовослужбовцям.

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Крім нової облігації, у застосунку "Дія" також можна придбати військові облігації "Бахчисарай", "Керч", "Джанкой", "Євпаторія", "Судак", "Макіївка", "Сімферополь", "Асканія Нова", "Судак", "Гурзуф", "Лазурне", "Джарилгач".