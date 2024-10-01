Инвестиция в освобождение Волчанска: в Дии появилась новая военная облигация

Фото: Михаил Федоров/telegram

В приложении "Дия" начались продажи новой именной военной облигации "Волчанск". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Военные облигации – это мощный инструмент для поддержки армии и экономики. Добавили в Дию новую облигацию, где продолжаются ожесточенные бои, — Волчанск", — написал Федоров в соцсетях.

Ставка облигации — от 15%. Дата выплаты – 01.10.2025.

Деньги от продажи облигаций идут на оружие, боеприпасы, технику, еду и медикаменты для военных, а также на зарплаты медикам и военнослужащим.

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Кроме новой облигации в приложении "Дия" также можно приобрести военные облигации "Бахчисарай", "Керчь", "Джанкой", "Евпатория", "Судак", "Макеевка", "Симферополь", "Аскания Нова", "Судак", "Гурзуф", "Лазурное", "Джарылгач".