Кабмін вирішив полегшити процес отримання митних спрощень бізнесом
Кабінет міністрів 22 вересня ухвалив постанову для полегшення та прискорення процесу отримання авторизацій на митні спрощення. Про це повідомило Міністерство фінансів.
Ключовою зміною є запровадження додаткової моделі оцінки показників фінансового стану підприємств. Завдяки їй більше компаній зможуть отримати авторизацію на загальні гарантії з пониженням рівня покриття до 50%, 30% та звільнення від гарантії.
Статус авторизованого економічного оператора призначено для добропорядних і фінансово стабільних компаній, які пов'язані з експортом та імпортом товарів. Це можуть бути виробники, орієнтовані на експорт, експортери та імпортери, митні представники, перевізники, експедитори.
Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спеціальні спрощення і переваги, такі як спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділена смуга руху на пункті пропуску тощо.
Програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі. На сьогодні програми АЕО реалізовані у 97 країнах світу. Ще 20 – їх впроваджують.
Запроваджена додаткова модель передбачає:
→ аналіз фінансового стану претендентів на отримання авторизацій на підставі динаміки розширеного кола показників (без будь-яких нормативних значень, як це передбачається базовою моделлю);
→ запровадження бальної шкали для різного типу авторизацій на загальні гарантії залежно від зменшення рівня її покриття гарантією фінансової установи;
→ на період застосування додаткової моделі оцінки показників фінансового стану здійснюється щоквартальний (замість щорічного) моніторинг цього критерію, що вимагатиме від підприємств, які висловлять бажання застосувати таку модель, формувати та подавати проміжну фінансову звітність.
Попередньо у Митному кодексі було тимчасово знижено нормативні значення показників фінансового стану для підприємств, що претендують на отримання статусу АЕО (авторизованого економічного оператора).
- Перший в Україні сертифікат АЕО в березні 2021 року отримало ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (Кременчуцька тютюнова фабрика), один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні.
- Другою пільги на митниці наприкінці червня 2023 року отримала компанія "Епіцентр К" - один з найбільших ритейлерів України.
- Компанія Нова пошта та виробник арматури Стальканат (Одеса) набули статусу АЕО у серпні.
- П'ятою і останньою на сьогодні з українських компаній зі статусом авторизованого економічного оператора стала "Волинська меблева компанія – Україна" (ВМК-Україна).
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