Кабмин решил облегчить процесс получения таможенных упрощений бизнесом
Кабинет министров 22 сентября принял постановление для облегчения и ускорения процесса получения авторизаций на таможенные упрощения. Об этом сообщило Министерство финансов.
Ключевым изменением является внедрение дополнительной модели оценки показателей финансового состояния предприятий. Благодаря ей больше компаний смогут получить авторизацию на общие гарантии с понижением уровня покрытия до 50%, 30% и освобождение от гарантии.
Статус авторизованного экономического оператора предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров. Это могут быть изготовители, ориентированные на экспорт, экспортеры и импортеры, таможенные представители, перевозчики, экспедиторы.
Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на специальные упрощения и преимущества, такие как упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенная полоса движения на пункте пропуска и т.п.
Программа АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. На сегодняшний день программы АЭО реализованы в 97 странах мира. Еще 20 – их внедряют.
Введенная дополнительная модель предусматривает:
→ анализ финансового состояния претендентов на получение авторизаций на основании динамики расширенного круга показателей (без каких-либо нормативных значений, как это предполагается базовой моделью);
→ введение балльной шкалы для разного типа авторизаций на общие гарантии в зависимости от уменьшения ее покрытия гарантией финансового учреждения;
→ на период применения дополнительной модели оценки показателей финансового состояния осуществляется ежеквартальный (вместо ежегодного) мониторинг этого критерия, который потребует от предприятий, которые выразят желание применить такую модель, формировать и представлять промежуточную финансовую отчетность.
Предварительно в Таможенном кодексе были временно снижены нормативные значения показателей финансового состояния для предприятий, претендующих на получение статуса АЭО (авторизованного экономического оператора).
- Первый в Украине сертификат АЭО в марте 2021 года получило ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчугская табачная фабрика), один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине.
- Второй льготы на таможне в конце июня 2023 года получила компания "Эпицентр К" – один из крупнейших ритейлеров Украины.
- Компания Новая почта и производитель арматуры Стальканат (Одесса) приобрели статус АЭО в августе.
- Пятой из украинских компаний со статусом авторизованного экономического оператора стала "Волынская мебельная компания – Украина" (ВМК-Украина).
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