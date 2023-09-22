Кабмин решил облегчить процесс получения таможенных упрощений бизнесом

Кабинет министров 22 сентября принял постановление для облегчения и ускорения процесса получения авторизаций на таможенные упрощения. Об этом сообщило Министерство финансов.

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Ключевым изменением является внедрение дополнительной модели оценки показателей финансового состояния предприятий. Благодаря ей больше компаний смогут получить авторизацию на общие гарантии с понижением уровня покрытия до 50%, 30% и освобождение от гарантии.

Справка. Статус АЭО – это высшая степень доверия таможни к предприятиям посредством предоставления им специальных упрощений и преимуществ при осуществлении таможенных формальностей. Закон об АЭО в Украине был принят Верховной Радой в декабре 2020 года в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.



Статус авторизованного экономического оператора предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров. Это могут быть изготовители, ориентированные на экспорт, экспортеры и импортеры, таможенные представители, перевозчики, экспедиторы.



Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на специальные упрощения и преимущества, такие как упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенная полоса движения на пункте пропуска и т.п.



Программа АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. На сегодняшний день программы АЭО реализованы в 97 странах мира. Еще 20 – их внедряют.

Введенная дополнительная модель предусматривает:

→ анализ финансового состояния претендентов на получение авторизаций на основании динамики расширенного круга показателей (без каких-либо нормативных значений, как это предполагается базовой моделью);

→ введение балльной шкалы для разного типа авторизаций на общие гарантии в зависимости от уменьшения ее покрытия гарантией финансового учреждения;

→ на период применения дополнительной модели оценки показателей финансового состояния осуществляется ежеквартальный (вместо ежегодного) мониторинг этого критерия, который потребует от предприятий, которые выразят желание применить такую модель, формировать и представлять промежуточную финансовую отчетность.

Предварительно в Таможенном кодексе были временно снижены нормативные значения показателей финансового состояния для предприятий, претендующих на получение статуса АЭО (авторизованного экономического оператора).