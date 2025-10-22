Кабмін розподілив 1 млрд грн на інвестпроєкти у 16 областях: на що підуть гроші

Державний фонд регіонального розвитку у 2025 році профінансує 48 публічних інвестиційних проєктів

Кабінет міністрів у середу, 22 жовтня, затвердив перелік інвестиційних проєктів, які профінансує Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) у 2025 році. Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Загалом 1 млрд гривень коштів ДФРР, передбачених Державним бюджетом на поточний рік, буде спрямовано на 48 публічних інвестиційних проєктів у 16 областях.

Йдеться про проєкти:

→ 17 споруд цивільного захисту в громадських будівлях (укриття),

→ 10 закладів охорони здоров’я,

→ 10 загальноосвітніх навчальних закладів,

→ шести дошкільних навчальних закладів,

→ трьох – з водопостачання/водовідведення,

→ двох адміністративних будівель.

При розподілі коштів використовувався територіально-орієнтований підхід, пояснили у міністерстві.

"Ми прагнемо, щоб кошти ДФРР були інструментом не лише відновлення, а й розвитку громад", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

50% обсягу фінансування ДФРР виділяється на проєкти прифронтових регіонів, 30% – для центральних областей та 20% – для західних регіонів України.

Усі 48 публічних інвестиційних проєктів включені до Єдиного проєктного портфеля. Переважна більшість із них планується до завершення вже у 2025 році.