Кабмін розподілив 1 млрд грн на інвестпроєкти у 16 областях: на що підуть гроші
Кабінет міністрів у середу, 22 жовтня, затвердив перелік інвестиційних проєктів, які профінансує Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) у 2025 році. Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.
Загалом 1 млрд гривень коштів ДФРР, передбачених Державним бюджетом на поточний рік, буде спрямовано на 48 публічних інвестиційних проєктів у 16 областях.
Йдеться про проєкти:
→ 17 споруд цивільного захисту в громадських будівлях (укриття),
→ 10 закладів охорони здоров’я,
→ 10 загальноосвітніх навчальних закладів,
→ шести дошкільних навчальних закладів,
→ трьох – з водопостачання/водовідведення,
→ двох адміністративних будівель.
При розподілі коштів використовувався територіально-орієнтований підхід, пояснили у міністерстві.
"Ми прагнемо, щоб кошти ДФРР були інструментом не лише відновлення, а й розвитку громад", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
50% обсягу фінансування ДФРР виділяється на проєкти прифронтових регіонів, 30% – для центральних областей та 20% – для західних регіонів України.
Усі 48 публічних інвестиційних проєктів включені до Єдиного проєктного портфеля. Переважна більшість із них планується до завершення вже у 2025 році.
- Затвердження Єдиного проєктного портфеля було одним із чотирьох нових "маяків" Міжнародного валютного фонду в межах перегляду кредитної програми.
- Чинна програма з МВФ діє до 2027 року, але, як пояснював голова Національного банку Андрій Пишний, вона значно фокусується на повоєнній відбудові, тоді як війна не завершується і наступний бюджет також буде воєнним.
- 9 вересня 2025 року Україна офіційно попросила МВФ про нову програму. Рішення очікується до кінця року.
