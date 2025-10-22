Кабмин распределил 1 млрд грн на инвестпроекты в 16 областях: на что пойдут деньги
Кабинет министров в среду, 22 октября, утвердил перечень инвестиционных проектов, которые профинансирует Государственный фонд регионального развития (ГФРР) в 2025 году. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.
В целом 1 млрд гривен средств ГФРР, предусмотренных Государственным бюджетом на текущий год, будет направлено на 48 публичных инвестиционных проектов в 16 областях.
Речь идет о проектах:
→ 17 сооружений гражданской защиты в общественных зданиях (укрытия),
→ 10 учреждений здравоохранения,
→ 10 общеобразовательных учебных заведений,
→ шести дошкольных учебных заведений,
→ трех – по водоснабжению/водоотводу,
→ двух административных зданий.
При распределении средств использовался территориально-ориентированный подход, пояснили в министерстве.
"Мы хотим, чтобы средства ГФРР были инструментом не только восстановления, но и развития громад", – подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
50% объема финансирования ГФРР выделяется на проекты прифронтовых регионов, 30% – для центральных областей и 20% – для западных регионов Украины.
Все 48 публичных инвестиционных проектов включены в Единый проектный портфель. Подавляющее большинство из них планируется к завершению уже в 2025 году
- Утверждение Единого проектного портфеля было одним из четырех новых "маяков" Международного валютного фонда в рамках пересмотра кредитной программы.
- Настоящая программа с МВФ действует до 2027 года, но, как объяснял глава Национального банка Андрей Пышный, она значительно фокусируется на послевоенном восстановлении, тогда как война не завершается и следующий бюджет также будет военным.
- 9 сентября 2025 года Украина официально попросила МВФ о новой программе. Решение ожидается до конца года.
