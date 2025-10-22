Кабмин распределил 1 млрд грн на инвестпроекты в 16 областях: на что пойдут деньги
Кабинет министров в среду, 22 октября, утвердил перечень инвестиционных проектов, которые профинансирует Государственный фонд регионального развития (ГФРР) в 2025 году. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.

В целом 1 млрд гривен средств ГФРР, предусмотренных Государственным бюджетом на текущий год, будет направлено на 48 публичных инвестиционных проектов в 16 областях.

Речь идет о проектах:

17 сооружений гражданской защиты в общественных зданиях (укрытия),
10 учреждений здравоохранения,
10 общеобразовательных учебных заведений,
шести дошкольных учебных заведений,
трех – по водоснабжению/водоотводу,
двух административных зданий.

При распределении средств использовался территориально-ориентированный подход, пояснили в министерстве.

"Мы хотим, чтобы средства ГФРР были инструментом не только восстановления, но и развития громад", – подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

50% объема финансирования ГФРР выделяется на проекты прифронтовых регионов, 30% – для центральных областей и 20% – для западных регионов Украины.

Все 48 публичных инвестиционных проектов включены в Единый проектный портфель. Подавляющее большинство из них планируется к завершению уже в 2025 году

