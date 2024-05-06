Легальні виробники цигарок критикують плани влади щодо акцизів у євро: Буде подорожчання

Прив'язування ставок акцизу на тютюнові вироби до євро замість гривні призведе до залежності цін на цигарки від курсу валюти Євросоюзу та зростанню акцизів на сигарети у 2025 році більш ніж на 20% (як це передбачено чинною нормою Податкового кодексу), вважає менеджер з питань фіскального регулювання Philip Morris Олександр Прохорович.

Про це він розповів LIGA.net, у коментарі щодо планів влади підвищити акциз.

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"Прив'язування ставок акцизу на тютюнові вироби до євро замість гривні призведе до зростання акцизів на сигарети у 2025 році більш ніж на 20%, як це передбачено чинною нормою Податкового кодексу. Якщо враховувати девальвацію гривні, яку прогнозує МВФ у своєму нещодавньому звіті за квітень 2024 року, то з поточною пропозицією уряду в законопроєкті №11090 ставки акцизу на сигарети можуть зрости на 37%. У такому випадку середня ціна за пачку сигарет може збільшитись у 2025 році орієнтовно на 28 грн", – зазначив він.

Своєю чергою його колега, заступник гендиректора з корпоративних питань та комунікацій компанії "JTI Україна" Андрій Фіта, констатує, що у разі впровадження планів Кабміну було б доцільно фіксувати прогнозний курс Євро на рік.

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"Прив’язування ставок акцизного податку до євро, на нашу думку, не зовсім логічне. Адже переважна більшість продукції – локального виробництва. Тож собівартість, логістичні витрати, зарплати й податки сплачуються в національній валюті. Але якщо уряд ухвалив таке рішення, то для стабільної роботи галузі та прогнозованості податкових надходжень необхідно буде встановити єдиний курс євро на рік, як передбачено статтею 18 Директиви, якою встановлено ставки акцизного податку", – розповів він LIGA.net.

У березні уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону 11090, яким пропонується прискорене підвищення ставок акцизів на тютюн.

Урядовці порахували, що просте збільшення ставок акцизу забезпечить у 2025 році додаткові надходження на 612 млн грн. А у 2026 році – на 5 млрд грн.

Задля уникнення негативного впливу інфляційних процесів ставку акцизного податку на тютюнові вироби пропонується визначати в євро.