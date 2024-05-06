Легальные производители сигарет о планах властей по акцизам в евро: Будет подорожание

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Привязывание ставок акциза на табачные изделия к евро вместо гривни приведет к зависимости цен на сигареты от курса валюты Евросоюза и росту акцизов на сигареты в 2025 году более чем на 20% (как это предусмотрено действующей нормой Налогового кодекса), считает менеджер по вопросам фискального регулирование Philip Morris Александр Прохорович.

Об этом он рассказал LIGA.net, в комментарии касательно планов властей повысить акциз.

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"Привязывание ставок акциза на табачные изделия к евро вместо гривни приведет к росту акцизов на сигареты в 2025 году более чем на 20%, как это предусмотрено действующей нормой Налогового кодекса. Если учитывать девальвацию гривны, прогнозируемую МВФ в своем недавнем отчете за апрель. В 2024 году с текущим предложением правительства в законопроекте №11090 ставки акциза на сигареты могут вырасти на 37%. В таком случае средняя цена за пачку сигарет может увеличиться в 2025 году ориентировочно на 28 грн", – констатировал он.

В свою очередь, его коллега, заместитель гендиректора по корпоративным вопросам и коммуникациям компании "JTI Украина" Андрей Фита, констатирует, что в случае внедрения планов Кабмина было бы целесообразно фиксировать прогнозный курс Евро на год.

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"Привязывание ставок акцизного налога к евро, по нашему мнению, не совсем логично. Ведь подавляющее большинство продукции – локального производства. Так что себестоимость, логистические расходы, зарплаты и налоги уплачиваются в национальной валюте. Но если правительство приняло такое решение, то для стабильной Работы отрасли и прогнозируемости налоговых поступлений необходимо будет установить единый курс евро в год, как предусмотрено статьей 18 Директивы, которой установлены ставки акцизного налога", – рассказал он LIGA.net .

В марте правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона 11090, которым предлагается ускоренное повышение ставок акцизов на табак.

Чиновники посчитали, что простое увеличение ставок акциза обеспечит в 2025 году дополнительные поступления на 612 млн грн. А в 2026 году – на 5 млрд. грн.

Во избежание негативного влияния инфляционных процессов ставку акцизного налога на табачные изделия предлагается определять в евро.