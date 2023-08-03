Мінфін РФ відмовився від купівлі валюти на нафтогазові надприбутки після обвалу рубля

Російське Міністерство фінансів ухвалило рішення не купувати валюту на нафтогазові надприбутки протягом наступних місяців. Це було вирішено з метою уникнення додаткового тиску на курс рубля, який значно знизився й опинився на рівні березня 2022 року. Про це пише російське видання Ведомости.

Згідно з бюджетним правилом, Міністерство фінансів РФ мало купувати валюту через Центробанк, для поповнення Фонду національного добробуту (ФНД), коли доходи від нафти й газу перевищували встановлений щомісячний базовий рівень. З іншого боку, коли фактичні надходження не дотягували до цього рівня, валюту з ФНД продавали.

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За рік, з початку 2023 року, Центробанк РФ вже продав з ФНД юані та золото на 560 млрд рублів. Це було зроблено для компенсації недоотриманих нафтогазових доходів через введення західних санкцій.

У серпні, передбачається, що нафтогазові доходи РФ перевищать базовий рівень через зростання ціни на нафту та послаблення курсу рубля. Однак Міністерство фінансів планує спрямувати ці додаткові кошти на покриття дефіциту бюджету замість того, щоб використовувати їх на закупівлю валюти. З посиланням на співрозмовника видання зазначається, що російське Міністерство фінансів планує не повертатися до закупівлі валюти за бюджетним правилом до кінця року.