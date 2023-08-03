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Мінфін РФ відмовився від купівлі валюти на нафтогазові надприбутки після обвалу рубля

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03.08.2023, 13:58
Мінфін РФ відмовився від купівлі валюти на нафтогазові надприбутки після обвалу рубля - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Російське Міністерство фінансів ухвалило рішення не купувати валюту на нафтогазові надприбутки протягом наступних місяців. Це було вирішено з метою уникнення додаткового тиску на курс рубля, який значно знизився й опинився на рівні березня 2022 року. Про це пише російське видання  Ведомости.

Згідно з бюджетним правилом, Міністерство фінансів РФ мало купувати валюту через Центробанк, для поповнення Фонду національного добробуту (ФНД), коли доходи від нафти й газу перевищували встановлений щомісячний базовий рівень. З іншого боку, коли фактичні надходження не дотягували до цього рівня, валюту з ФНД продавали.

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За рік, з початку 2023 року, Центробанк РФ вже продав з ФНД юані та золото на 560 млрд рублів. Це було зроблено для компенсації недоотриманих нафтогазових доходів через введення західних санкцій.

У серпні, передбачається, що нафтогазові доходи РФ перевищать базовий рівень через зростання ціни на нафту та послаблення курсу рубля. Однак Міністерство фінансів планує спрямувати ці додаткові кошти на покриття дефіциту бюджету замість того, щоб використовувати їх на закупівлю валюти. З посиланням на співрозмовника видання зазначається, що російське Міністерство фінансів планує не повертатися до закупівлі валюти за бюджетним правилом до кінця року.

  • Курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за нинішніх умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 рублів за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар. У Росії кажуть, що нічого страшного: плавучий курс – благо. Через падіння рубля у РФ вже здорожчала побутова техніка та алкоголь.

Наталія Софієнко
Росіякурс рубляросійська економіка
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