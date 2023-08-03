Минфин РФ отказался от покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы после обвала рубля

Российское Министерство финансов приняло решение не покупать валюту на нефтегазовые сверхприбыли в течение следующих месяцев. Это решение принято во избежание дополнительного давления на курс рубля, который значительно снизился и стал на уровень марта 2022 года. Об этом пишет российское издание "Ведомости".

Согласно бюджетному правилу, Министерство финансов РФ должно было покупать валюту через Центробанк для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНД), когда доходы от нефти и газа превышали установленный ежемесячный базовый уровень. Не считая того, когда фактические поступления не дотягивали до этого уровня, валюту с ФНД продавали.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

За год, с начала 2023 года, Центробанк РФ уже продал из ФНД юани и золото на 560 млрд рублей. Это было сделано для компенсации недополученных нефтегазовых доходов из-за введения западных санкций.

В августе предполагается, что нефтегазовые доходы РФ превысят базовый уровень из-за роста цены на нефть и ослабления курса рубля. Однако Министерство финансов планирует направить эти дополнительные средства на покрытие дефицита бюджета вместо того, чтобы использовать их на закупку валюты. Ссылаясь на собеседника издания, отмечается, что российское Министерство финансов планирует не возвращаться к закупке валюты по бюджетному правилу до конца года.