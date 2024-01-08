Місцеві бюджети збільшили доходи до 442 млрд грн за 2023 рік. Більш ніж половина — ПДФО

Доходи бюджетів зросли в тих областях, куди переїхали люди та бізнес із прифронтових регіонів та тимчасово окупованих територій

Фото: пресслужба НБУ

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн у 2023 році, що на 43,8 млрд грн більше, ніж у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основний дохід загального фонду місцевих бюджетів (не враховуючи міжбюджетних трансфертів) – податок на доходи фізосіб (ПДФО). Він приніс до місцевих бюджетів 289,4 млрд грн.

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Інші види доходів:

- 55,8 млрд грн – єдиний податок

- 34,5 млрд грн – плата за землю

- 22,4 млрд грн – акцизний податок

- 14,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки

- 9,1 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксовано у Київській (+26%), Черкаській (+20,8%), Закарпатській (+17,5%), Рівненській (+16,2%) областях, та у Києві (+17,6%).

Збільшення доходів у цих областях пов'язане з тим, що до цих регіонів переїхали внутрішньо переміщені особи та бізнес з територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були або тимчасово окуповані Росією, пояснюють у міністерстві.

Відповідно, найменший показник доходів у областях, де відбуваються активні бойові дії чи території яких було тимчасово окуповано: у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

Джерело: Мінфін

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