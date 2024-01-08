Местные бюджеты увеличили доходы до 442 млрд грн за 2023 год. Больше половины — НДФЛ

Доходы бюджетов выросли в тех областях, куда переехали люди и бизнес из прифронтовых регионов и временно оккупированных территорий

Фото: пресс-служба НБУ

В общий фонд местных бюджетов поступило 441,9 млрд грн в 2023 году, что на 43,8 млрд грн больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основной доход общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) – налог на доходы физлиц (НДФЛ). Он принес местным бюджетам 289,4 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Другие виды доходов:

- 55,8 млрд грн – единый налог

- 34,5 млрд грн – плата за землю

- 22,4 млрд грн – акцизный налог

- 14,5 млрд грн – налог на прибыль предприятий частного сектора экономики

- 9,1 млрд грн – налог на недвижимое имущество.

Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к 2022 году зафиксирован в Киевской (+26%), Черкасской (+20,8%), Закарпатской (+17,5%), Ровенской (+16,2%) областях, и в Киеве (+17,6%).

Увеличение доходов в этих областях связано, с тем, что в эти регионы переехали внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы Россией, объясняют в министерстве.

Соответственно, наименьший показатель доходов в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы: в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

Источник: Минфин

8 ноября 2023 года Верховная Рада забрала у громад "военный" НДФЛ. Деньги пойдут на дроны и оружие.

"Вопрос справедливости". Марченко объяснил намерение вернуть прогрессивную шкалу НДФЛ.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем