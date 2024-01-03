"Вопрос справедливости". Марченко объяснил намерение вернуть прогрессивную шкалу НДФЛ
Министерство финансов считает неизбежным переход к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц, но пока считает преждевременным говорить о конкретных размерах ставок. Об этом сказал министр Сергей Марченко во время дискуссии в Центре экономической стратегии.
До 2016 года в Украине было две ставки НДФЛ – 15% и 20% в зависимости от размера дохода.
С 1 января 2016 года вместо них ввели одну ставку в размере 18%.
"Результат введения единой ставки показал свой эффект с точки зрения поступлений в бюджет. И я не считаю, что переход от шкалы к единой ставке был ошибкой", — сказал Марченко.
"Но и со стороны наших партнеров, и со стороны общества все больше стоит вопрос справедливости налогообложения доходов. Справедливость предполагает некоторую градацию по доходам", – добавил министр.
Какими будут ставки налога, Минфин пока не готов сказать даже приблизительно.
"Думаю, этот вопрос даже в теории еще должен пройти многие этапы обсуждения. Но то, что вопрос общественной справедливости стоит остро – это факт. И я думаю, что в той или иной степени прогрессивная система налогообложения будет введена", — сказал Марченко.
Его заместительница Светлана Воробей добавила, что прогрессивная шкала соответствует европейскому принципу "богатые платят больше".
"Да, мы не готовы к переходу на такую дифференцированную шкалу и будем оставаться на плоской до тех пор, пока не сможем эффективно администрировать доходы, чтобы в результате перевода на такую шкалу все не стали бедными. Это не наша цель", — сказала она.
- 27 декабря Кабинет министров одобрил Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы, что было последним маяком Международного валютного фонда для правительства на 2023 год. Она предполагает, в частности, восстановление прогрессивной шкалы НДФЛ.
- Министерство финансов предупредило, что сначала должна состояться реформа Государственной налоговой службы и только потом можно будет говорить об изменении налогов.