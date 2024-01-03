"Вопрос справедливости". Марченко объяснил намерение вернуть прогрессивную шкалу НДФЛ

Министерство финансов считает, что богатые должны платить больше. С этой целью планируется вернуть дифференцированную ставку налога на доходы

Сергей Марченко (Фото: Facebook-страница министра)

Министерство финансов считает неизбежным переход к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц, но пока считает преждевременным говорить о конкретных размерах ставок. Об этом сказал министр Сергей Марченко во время дискуссии в Центре экономической стратегии.

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До 2016 года в Украине было две ставки НДФЛ – 15% и 20% в зависимости от размера дохода.

С 1 января 2016 года вместо них ввели одну ставку в размере 18%.

"Результат введения единой ставки показал свой эффект с точки зрения поступлений в бюджет. И я не считаю, что переход от шкалы к единой ставке был ошибкой", — сказал Марченко.

"Но и со стороны наших партнеров, и со стороны общества все больше стоит вопрос справедливости налогообложения доходов. Справедливость предполагает некоторую градацию по доходам", – добавил министр.

Какими будут ставки налога, Минфин пока не готов сказать даже приблизительно.

"Думаю, этот вопрос даже в теории еще должен пройти многие этапы обсуждения. Но то, что вопрос общественной справедливости стоит остро – это факт. И я думаю, что в той или иной степени прогрессивная система налогообложения будет введена", — сказал Марченко.

Его заместительница Светлана Воробей добавила, что прогрессивная шкала соответствует европейскому принципу "богатые платят больше".

"Да, мы не готовы к переходу на такую дифференцированную шкалу и будем оставаться на плоской до тех пор, пока не сможем эффективно администрировать доходы, чтобы в результате перевода на такую шкалу все не стали бедными. Это не наша цель", — сказала она.