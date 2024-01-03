"Питання справедливості". Марченко пояснив намір повернути прогресивну шкалу ПДФО

Міністерство фінансів вважає, що багаті мають платити більше. З цією метою планують повернути диференційовану ставку податку на доходи

Сергій Марченко (Фото: Facebook-сторінка міністра)

Міністерство фінансів вважає неминучим перехід до прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб, але поки що вважає передчасним говорити про конкретні розміри ставок. Про це сказав міністр Сергій Марченко під час дискусії у Центрі економічної стратегії.

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До 2016 року в Україні було дві ставки ПДФО – 15% і 20% залежно від розміру доходу.

З 1 січня 2016 року замість них запровадили одну ставку в розмірі 18%.

"Результат запровадження єдиної ставки показав свій ефект з точки зору надходжень до бюджету. І я не вважаю, що перехід від шкали до однієї ставки, був помилкою", – сказав Марченко.

"Але і з боку наших партнерів, і з боку суспільства все більше стоїть питання справедливості оподаткування доходів. Справедливість передбачає певну градацію за доходами", – додав міністр.

Якими будуть ставки податку, Мінфін поки що не готовий сказати навіть приблизно.

"Думаю, це питання навіть в теорії ще має пройти багато етапів обговорення. Але те, що питання суспільної справедливості стоїть гостро – це факт. І я думаю, що тою чи іншою мірою прогресивна система оподаткування буде запроваджена", – сказав Марченко.

Його заступниця Світлана Воробей додала, що прогресивна шкала відповідає європейському принципу "багаті платять більше".

"Так, ми не готові до переходу на таку диференційовану шкалу і будемо залишатися на плоскій до тих пір, поки не зможемо ефективно адмініструвати доходи, щоб в результаті переведення на таку шкалу всі не стали бідними. Це не є нашою метою", – сказала вона.