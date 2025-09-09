Митники проходитимуть одноразову переатестацію, за провал – звільнення
Фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Мета – перевірка професійної компетентності та доброчесності працівників Держмитслужби.

Атестація проходитиме у три етапи:

  • тест на знання Конституції, митного та антикорупційного законодавства;
  • тест на логіку та роботу з інформацією;
  • співбесіда з комплексною оцінкою кваліфікації.

Прозорість процедури забезпечать відео- та аудіофіксація. Результати публікуватимуться на сайті Держмитслужби.

"Відмова або неуспішне проходження атестації стануть підставою для звільнення", – наголосили у Мінфіні.

  • 17 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці за прикладом Бюро економічної безпеки.
  • У квітні 2025 року гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, який також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, сказав, що реформу на 80-90% мало фінансувати USAID. Після того як нова адміністрація США практично розпустила це агентство, Україна змушена шукати альтернативні джерела фінансування.
  • Кабінет міністрів 23 травня запустив реформу зарплат у митних органах.
  • Міністерство фінансів 27 червня затвердило порядок ротації посадових осіб митних органів, передбачений законом про реформування Державної митної служби.
митницяреформа митниціпереатестація