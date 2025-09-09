Митники проходитимуть одноразову переатестацію, за провал – звільнення
Кабінет міністрів затвердив порядок проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Мета – перевірка професійної компетентності та доброчесності працівників Держмитслужби.
Атестація проходитиме у три етапи:
- тест на знання Конституції, митного та антикорупційного законодавства;
- тест на логіку та роботу з інформацією;
- співбесіда з комплексною оцінкою кваліфікації.
Прозорість процедури забезпечать відео- та аудіофіксація. Результати публікуватимуться на сайті Держмитслужби.
"Відмова або неуспішне проходження атестації стануть підставою для звільнення", – наголосили у Мінфіні.
- 17 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці за прикладом Бюро економічної безпеки.
- У квітні 2025 року гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, який також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, сказав, що реформу на 80-90% мало фінансувати USAID. Після того як нова адміністрація США практично розпустила це агентство, Україна змушена шукати альтернативні джерела фінансування.
- Кабінет міністрів 23 травня запустив реформу зарплат у митних органах.
- Міністерство фінансів 27 червня затвердило порядок ротації посадових осіб митних органів, передбачений законом про реформування Державної митної служби.
Коментарі (0)