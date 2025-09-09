Таможенники будут проходить одноразовую переаттестацию, за провал – увольнение

Таможенников будут проверять на знание Конституции, логику и общий уровень квалификации. Результаты будут публичными

Фото: depositphotos.com

Кабинет министров утвердил порядок проведения единовременной аттестации должностных лиц таможенных органов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Цель – проверка профессиональной компетентности и добропорядочности работников Гостаможслужбы.

Аттестация будет проходить в три этапа:

тест на знание Конституции, таможенного и антикоррупционного законодательства;

тест на логику и работу с информацией;

собеседование с комплексной оценкой квалификации.

Прозрачность процедуры обеспечат видео- и аудиофиксация. Результаты будут публиковаться на сайте Гостаможслужбы.

"Отказ или неуспешное прохождение аттестации станут основанием для увольнения", – отметили в Минфине.