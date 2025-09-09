Таможенники будут проходить одноразовую переаттестацию, за провал – увольнение
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров утвердил порядок проведения единовременной аттестации должностных лиц таможенных органов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Цель – проверка профессиональной компетентности и добропорядочности работников Гостаможслужбы.

Читайте также
Вопрос ценой в 150 млрд. Что предусматривает очередная реформа Таможенной службы

Аттестация будет проходить в три этапа:

  • тест на знание Конституции, таможенного и антикоррупционного законодательства;
  • тест на логику и работу с информацией;
  • собеседование с комплексной оценкой квалификации.

Прозрачность процедуры обеспечат видео- и аудиофиксация. Результаты будут публиковаться на сайте Гостаможслужбы.

"Отказ или неуспешное прохождение аттестации станут основанием для увольнения", – отметили в Минфине.

  • 17 октября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке таможни по примеру Бюро экономической безопасности.
  • В апреле 2025 года гендиректор Укрпошти Игорь Смелянский, который также выполняет функции правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, сказал, что реформу на 80-90% должно было финансировать USAID. После того как новая администрация США практически распустила это агентство, Украина вынуждена искать альтернативные источники финансирования.
  • Кабинет министров 23 мая запустил реформу зарплат в таможенных органах.
  • Министерство финансов 27 июня утвердило порядок ротации должностных лиц таможенных органов предусмотренный законом о реформировании Государственной таможенной службы.
таможняпереаттестацияреформа таможни