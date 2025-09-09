Таможенники будут проходить одноразовую переаттестацию, за провал – увольнение
Кабинет министров утвердил порядок проведения единовременной аттестации должностных лиц таможенных органов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Цель – проверка профессиональной компетентности и добропорядочности работников Гостаможслужбы.
Аттестация будет проходить в три этапа:
- тест на знание Конституции, таможенного и антикоррупционного законодательства;
- тест на логику и работу с информацией;
- собеседование с комплексной оценкой квалификации.
Прозрачность процедуры обеспечат видео- и аудиофиксация. Результаты будут публиковаться на сайте Гостаможслужбы.
"Отказ или неуспешное прохождение аттестации станут основанием для увольнения", – отметили в Минфине.
- 17 октября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке таможни по примеру Бюро экономической безопасности.
- В апреле 2025 года гендиректор Укрпошти Игорь Смелянский, который также выполняет функции правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, сказал, что реформу на 80-90% должно было финансировать USAID. После того как новая администрация США практически распустила это агентство, Украина вынуждена искать альтернативные источники финансирования.
- Кабинет министров 23 мая запустил реформу зарплат в таможенных органах.
- Министерство финансов 27 июня утвердило порядок ротации должностных лиц таможенных органов предусмотренный законом о реформировании Государственной таможенной службы.
