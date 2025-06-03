На Волл-стріт прогнозують, що долар буде дешевшати

Morgan Stanley та JPMorgan прогнозують подальше падіння долара через зниження ставок, уповільнення економіки та нові податкові політики США

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Банки Волл-стріт, серед яких Morgan Stanley та JPMorgan Chase & Co., очікують суттєве послаблення долара США через зниження відсоткових ставок, уповільнення економіки та політику мит і податків, яку проводить президент Дональд Трамп, інформує Bloomberg.

Morgan Stanley прогнозує, що індекс долара впаде на 9% — до рівня 91 — до середини 2026 року. JPMorgan радить робити ставки на зміцнення єни, євро та австралійського долара. Goldman Sachs попереджає, що зміни у податковій політиці США щодо іноземних інвесторів можуть ще більше послабити довіру до американських активів.

Долар уже просів на 0,5% проти валют країн "великої десятки" у понеділок, а індекс Bloomberg Dollar Spot наблизився до мінімуму з липня 2023 року.

Експерти Morgan Stanley вважають, що валютний ринок увійшов у довготривалий спад долара та прогнозують: євро зросте до $1,25 (з нинішнього $1,14), фунт стерлінгів — до $1,45, єна — зміцниться зі 143 до 130 за долар.

Також прогнозується падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій США до 4% до кінця 2025 року та подальше зниження у 2026 році на тлі очікуваного зниження ставки ФРС на 175 базисних пунктів.

Інвестори уважно стежать за ринком праці США та податковими ініціативами Трампа, які можуть торкнутися іноземного капіталу. На думку Goldman Sachs, долар залишається переоціненим приблизно на 15%, що вказує на подальше його послаблення через зміну глобальних інвестиційних потоків.