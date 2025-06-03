На Уолл-стрит прогнозируют, что доллар будет дешеветь

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Банки Уолл-стрит, среди которых Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co., ожидают существенного ослабления доллара США из-за снижения процентных ставок, замедления экономики и политики таможенных пошлин и налогов, которую проводит президент Дональд Трамп, информирует Bloomberg.

Morgan Stanley прогнозирует, что индекс доллара упадет на 9% – до уровня 91 – к середине 2026 года. JPMorgan советует делать ставки на укрепление иены, евро и австралийского доллара. Goldman Sachs предупреждает, что изменения в налоговой политике США по отношению к иностранным инвесторам могут еще больше ослабить доверие к американским активам.

Доллар уже просел на 0,5% против валют стран "большой десятки" в понедельник, а индекс Bloomberg Dollar Spot приблизился к минимуму с июля 2023 года.

Эксперты Morgan Stanley считают, что валютный рынок вошел в длительный спад доллара и прогнозируют: евро вырастет до $1,25 (с нынешнего $1,14), фунт стерлингов — до $1,45, иена укрепится со 143 до 130 за доллар.

Также прогнозируется падение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4% к концу 2025 года и дальнейшее снижение в 2026 году на фоне ожидаемого снижения ставки ФРС на 175 базисных пунктов.

Инвесторы внимательно следят за рынком труда США и налоговыми инициативами Трампа, которые могут затронуть иностранный капитал. По мнению Goldman Sachs, доллар остается переоцененным примерно на 15%, что указывает на дальнейшее его ослабление из-за изменения глобальных инвестиционных потоков.