Податківці підходять до своїх обов'язків формально, через відписки – Гетманцев
18.07.2023, 14:22
Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)
Податківці іноді підходять до розгляду звернень, скарг бізнесу формально, через відписки. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у інтерв'ю LIGA.net.
"І це моя претензія до них. Є випадки коли податківці зловживають. Є випадки, коли зловживає бізнес", – сказав він.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
За словами Гетманцева, одномоментно цю систему не змінити.
"Фіскальний ухил у діяльності ДПС, як і корупційна вертикаль, будувались 30 років, а до того, за великим рахунком, ще 70 років", – додав він.
Читайте також
- 26 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про перезавантаження Державної податкової служби.
- Законопроєкт про перезавантаження Держмитниці уже пройшов перше читання.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі