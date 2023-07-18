Податківці підходять до своїх обов'язків формально, через відписки – Гетманцев

Податківці іноді підходять до розгляду звернень, скарг бізнесу формально, через відписки. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у інтерв'ю LIGA.net.

"І це моя претензія до них. Є випадки коли податківці зловживають. Є випадки, коли зловживає бізнес", – сказав він.

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За словами Гетманцева, одномоментно цю систему не змінити.

"Фіскальний ухил у діяльності ДПС, як і корупційна вертикаль, будувались 30 років, а до того, за великим рахунком, ще 70 років", – додав він.

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