Налоговики подходят к своим обязанностям формально, через подписки – Гетманцев
18.07.2023, 14:22
Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)
Налоговики иногда подходят к рассмотрению обращений, жалоб бизнеса формально через подписки. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью LIGA.net.
"И это моя претензия к ним. Есть случаи, когда налоговики злоупотребляют. Есть случаи, когда злоупотребляет бизнес", – сказал он.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
По словам Гетманцева, в один момент эту систему не изменить.
"Фискальный уклон в деятельности ГНС, как и коррупционная вертикаль, строились 30 лет, а до этого, по большому счету, еще 70 лет", – добавил он.
Читайте также
- 26 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о перезагрузке Государственной налоговой службы.
- Законопроект о перезагрузке Гостаможни уже прошел первое чтение.
Последние новости
Комментарии