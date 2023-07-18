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Налоговики подходят к своим обязанностям формально, через подписки – Гетманцев

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 14:22
Налоговики подходят к своим обязанностям формально, через подписки – Гетманцев - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Налоговики иногда подходят к рассмотрению обращений, жалоб бизнеса формально через подписки. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью LIGA.net.

"И это моя претензия к ним. Есть случаи, когда налоговики злоупотребляют. Есть случаи, когда злоупотребляет бизнес", – сказал он.

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По словам Гетманцева, в один момент эту систему не изменить.

"Фискальный уклон в деятельности ГНС, как и коррупционная вертикаль, строились 30 лет, а до этого, по большому счету, еще 70 лет", – добавил он.

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налоговикиДаниил Гетманцев
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