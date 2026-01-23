НБУ вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній. Їх 53

Національний банк визначив фінкомпанії, до яких буде більш пильна увага

Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній. До нього увійшли 53 компанії, повідомила пресслужба НБУ.

До значимих потрапили компанії з часткою активів від 1% ринку, представники великих фінансових груп під наглядом НБУ, компанії з високим ризиком порушення прав споживачів, а також ті, що працюють за державними програмами.

Повний список значимих фінансових компаній:

ТОВ "Фінансова компанія "Авіор" ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс" ТОВ "Мілоан" ТОВ "Манівео Швидка фінансова допомога" ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) ТОВ "Споживчий центр" (ШвидкоГроші) ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий дім" ТОВ "ПрофітГід" ТОВ "Вей фор пей" ТОВ "Преміум фінанс" ПАТ "Українська фінансова група" ТОВ "Фінансова компанія "Октава фінанс" ТОВ "ОТП лізинг" ТОВ "УЛФ-фінанс" ТОВ "Еска капітал" ТОВ "Фінансова компанія "Дастер капітал" ТОВ "Фінансова компанія "Дельта + фінанс" ПТ "Гарант сервіс" ТОВ "Делюкс фінанс" і компанія" ТОВ "Фінансова компанія МБК" ТОВ "Пейтек" ТОВ "Фінансова компанія "Альфа-інвест груп" ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс" ТОВ "Фінансова компанія Магнат" ТОВ "Фінансова компанія "Тайгер інвест" ТОВ "Фінансова компанія "Альянс капітал груп" ТОВ "Віннер лізинг" ТОВ "Сканія кредіт Україна" ТОВ "Фінансова компанія "Роял фінанс 1" ТОВ "Фінансова компанія "Фінако" ТОВ "Фінансова компанія "Солюшинс фактор" ТОВ "Фінансова компанія "Атлана" ТОВ "Фінансова компанія "Є гроші" ТОВ "Фард стандарт" ТОВ "Перфект фінанс" ТОВ "Фінансова компанія "Фінексперт" ТОВ "НоваПей Кредит" ТОВ "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (MyCredit) ТОВ "Лінеура Україна" (Credit 7) ТОВ "Укр кредит фінанс" (CreditKasa) ТОВ "Смартівей Юкрейн" ТОВ "Селфі кредит" Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" Державне ПАТ "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" Державна іпотечна установа ТОВ "Фінансова компанія "Атом фінанс" ТОВ "Схід фінанс" ТОВ "Фінансова компанія "Фінвін" ТОВ "Інтер вей капітал" ТОВ "Бест лізинг" ТОВ "Теком-лізинг" ТОВ "Фінансова компанія "Європейський мікрофінансовий альянс" ТОВ "Ексімлізинг"

Ці компанії повинні будуть виконувати посилені регуляторні вимоги, зокрема розробляти та подавати до НБУ план діяльності на три з половиною роки, повідомляти регулятора про збільшення статутного капіталу протягом 15 робочих днів із документами про джерела коштів, проходити перевірки джерел фінансування, ділової репутації керівників та власників, а також проводити самооцінку ризиків та інформувати НБУ про результати.

Компанії зі списку зобов'язані узгодити свою діяльність з новими вимогами до 1 липня 2026 року.