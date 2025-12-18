НБУ почне визначати значущі страхові компанії: системно важливих нема
Національний банк із 2026 року почне визначати значущі страхові компанії, повідомив регулятор у звіті про фінансову стабільність.
НБУ щороку визначає системно важливі банки, а з 2025 року почав складати перелік значущих кредитних спілок.
З 2026 року запроваджується аналогічна класифікація страховиків.
"Навіть найбільші страховики зараз не є системно важливими для фінансової системи України, на відміну від великих банків. Малоймовірно, що банкрутство страховиків спричинить критичні наслідки для фінсектору, хоча і сповільнить розвиток його небанківської частини. Наразі НБУ категоризує страховиків за рівнем суспільної важливості та класифікуватиме за значимістю. Група суспільної важливості визначає інтенсивність нагляду. А от значимі страховики з наступного року матимуть посилені вимоги до системи корпоративного управління", – йдеться у звіті.
Страхові компанії вважатимуться значущими, якщо за останні три календарні роки середній обсяг їхніх річних премій від населення перевищував 1 млрд грн (страховики життя – якщо середні технічні резерви перевищили 2 млрд грн).
Перший розрахунок здійснюватиметься на основі даних за два роки.
Компанії, визнані значущими, повинні будуть утворити окремі постійні підрозділи з управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту.
Для таких страховиків визначатиметься більша мінімальна кількість членів у наглядовій раді, кількість незалежних членів ради та перелік постійних комітетів ради.
Значущі страховики повинні привести свою діяльність у відповідність до оновлених регуляторних вимог до кінця 2026 року.
