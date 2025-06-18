НБУ оновив перелік системно важливих банків: їхня кількість збільшилась
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Національний банк України 17 червня оновив список системно важливих банків. Порівняно з попереднім роком він збільшився на одну позицію – додався куплений Сергієм Тігіпком Ідея Банк, повідомляється на сайті НБУ.

До системно важливих банків України у 2025 році входять 16 фінансових установ:

Національний банк визначає системно важливі банки щороку за даними на 1 січня.

Системно важливим вважається банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. До системно важливих банків НБУ може застосовувати посилені вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства, зокрема підвищені нормативи капіталу.

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