НБУ оновив перелік системно важливих банків: їхня кількість збільшилась
Національний банк України 17 червня оновив список системно важливих банків. Порівняно з попереднім роком він збільшився на одну позицію – додався куплений Сергієм Тігіпком Ідея Банк, повідомляється на сайті НБУ.
До системно важливих банків України у 2025 році входять 16 фінансових установ:
- А-Банк, Ідея Банк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, Універсал Банк.
Національний банк визначає системно важливі банки щороку за даними на 1 січня.
Системно важливим вважається банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. До системно важливих банків НБУ може застосовувати посилені вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства, зокрема підвищені нормативи капіталу.
- У 2023 році один із системних банків – Сенс Банк – був націоналізований через санкції проти російських власників.
- Протягом 2024-го і першої половини 2025 року з ринку зникли три несистемні банки: Альпарі, Комінвестбанк і Портал.