НБУ обновил перечень системно важных банков: их количество выросло
Национальный банк Украины 17 июня обновил список системно важных банков. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на одну позицию – добавился купленный Сергеем Тигипко Идея Банк, сообщается на сайте НБУ.
К системно важным банкам Украины в 2025 году относятся 16 финансовых учреждений:
- А-Банк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Пивденный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Универсал Банк.
Национальный банк определяет системно важные банки ежегодно по данным на 1 января.
Системно важным считается банк, деятельность которого оказывает влияние на стабильность всей банковской системы. К системно важным банкам НБУ может применять усиленные требования, чтобы снизить вероятность их банкротства, в частности повышенные нормативы капитала.
- В 2023 году один из системных банков – Сенс Банк – был национализирован из-за санкций против российских собственников.
- В течение 2024-го и первой половины 2025 года с рынка исчезли три несистемных банка: Альпари, Коминвестбанк и Портал.