НБУ начнет определять значимые страховые компании: системно важных нет
Национальный банк с 2026 года начнет определять значимые страховые компании, сообщил регулятор в отчете о финансовой стабильности.
НБУ ежегодно определяет системно важные банки, а с 2025 года начал составлять перечень значимых кредитных союзов.
С 2026 года вводится аналогичная классификация страховщиков.
"Даже крупнейшие страховщики сейчас не являются системно важными для финансовой системы Украины, в отличие от крупных банков. Маловероятно, что банкротство страховщиков повлечет критические последствия для финсектора, хотя и замедлит развитие его небанковской части. Сейчас НБУ категоризирует страховщиков по уровню общественной важности и будет классифицировать по значимости. Группа общественной важности определяет интенсивность надзора. А вот значимые страховщики со следующего года будут иметь усиленные требования к системе корпоративного управления", – говорится в отчете.
Страховые компании будут считаться значимыми, если за последние три календарных года средний объем их годовых премий от населения превышал 1 млрд грн (страховщики жизни – если средние технические резервы превысили 2 млрд грн).
Первый расчет будет осуществляться на основе данных за два года.
Компании, признанные значимыми, должны будут создать отдельные постоянные подразделения по управлению рисками, комплаенсу и внутреннему аудиту.
Для таких страховщиков будет определяться большее минимальное количество членов в наблюдательном совете, количество независимых членов совета и перечень постоянных комитетов совета.
Значимые страховщики должны привести свою деятельность в соответствие с обновленными регуляторными требованиями до конца 2026 года.
