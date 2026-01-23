НБУ впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний. Их 53
Национальный банк Украины впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний. В него вошли 53 компании, сообщила пресс-служба НБУ.
В значимые попали компании с долей активов от 1% рынка, представители крупных финансовых групп под надзором НБУ, компании с высоким риском нарушения прав потребителей, а также работающие по государственным программам.
Полный список значимых финансовых компаний:
- ООО "Финансовая компания "Авиор"
- ООО "Финансовая компания Активитис"
- ООО "Милоан"
- ООО "Манивео Быстрая финансовая помощь"
- ООО "Авентус Украина" (CreditPlus)
- ООО "Потребительский центр" (ШвидкоГроші)
- ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом"
- ООО "ПрофитГид"
- ООО "Вей фор пей"
- ООО "Премиум финанс"
- ПАО "Украинская финансовая группа"
- ООО "Финансовая компания "Октава финанс"
- ООО "ОТП лизинг"
- ООО "УЛФ-финанс"
- ООО "Эска капитал"
- ООО "Финансовая компания "Дастер капитал"
- ООО "Финансовая компания "Дельта+финанс"
- ПО "Гарант сервис" ООО "Делюкс финанс" и компания"
- ООО "Финансовая компания МБК"
- ООО "Пейтек"
- ООО "Финансовая компания "Альфа-инвест групп"
- ООО "Финансовая компания "Центрофинанс"
- ООО "Финансовая компания Магнат"
- ООО "Финансовая компания "Тайгер инвест"
- ООО "Финансовая компания "Альянс капитал групп"
- ООО "Виннер лизинг"
- ООО "Скания кредит Украина"
- ООО "Финансовая компания "Роял финанс 1"
- ООО "Финансовая компания "Финако"
- ООО "Финансовая компания "Солюшинс фактор"
- ООО "Финансовая компания "Атлана"
- ООО "Финансовая компания "Є гроші"
- ООО "Фард стандарт"
- ООО "Перфект финанс"
- ООО "Финансовая компания "Финэксперт"
- ООО "НоваПей Кредит"
- ООО "1 безопасное агентство необходимых кредитов" (MyCredit)
- ООО "Линеура Украина" (Кредит 7)
- ООО "Укр кредит финанс" (CreditKasa)
- ООО "Смартивей Юкрейн"
- ООО "Селфи кредит"
- Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству
- ПАО "Украинская финансовая жилищная компания"
- Государственное ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг"
- Государственное ипотечное учреждение
- ООО "Финансовая компания "Атом финанс"
- ООО "Восток финанс"
- ООО "Финансовая компания "Финвин"
- ООО "Интер вей капитал"
- ООО "Бест лизинг"
- ООО "Теком-лизинг"
- ООО "Финансовая компания "Европейский микрофинансовый альянс"
- ООО "Эксимлизинг"
Эти компании должны будут выполнять усиленные регуляторные требования, в частности разрабатывать и подавать в НБУ план деятельности на три с половиной года, сообщать регулятору об увеличении уставного капитала в течение 15 рабочих дней с документами об источниках средств, проходить проверки источников финансирования, деловой репутации руководителей и владельцев, а также проводить самооценку рисков и информировать НБУ о результатах.
Компании из списка обязаны согласовать свою деятельность с новыми требованиями до 1 июля 2026 года.
- В 2025 году НБУ впервые составил перечень значимых кредитных союзов – их всего два.
- Вскоре также начнут определять значимые страховые компании.
