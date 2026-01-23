НБУ впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний. Их 53

Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний. В него вошли 53 компании, сообщила пресс-служба НБУ.

В значимые попали компании с долей активов от 1% рынка, представители крупных финансовых групп под надзором НБУ, компании с высоким риском нарушения прав потребителей, а также работающие по государственным программам.

Полный список значимых финансовых компаний:

ООО "Финансовая компания "Авиор" ООО "Финансовая компания Активитис" ООО "Милоан" ООО "Манивео Быстрая финансовая помощь" ООО "Авентус Украина" (CreditPlus) ООО "Потребительский центр" (ШвидкоГроші) ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом" ООО "ПрофитГид" ООО "Вей фор пей" ООО "Премиум финанс" ПАО "Украинская финансовая группа" ООО "Финансовая компания "Октава финанс" ООО "ОТП лизинг" ООО "УЛФ-финанс" ООО "Эска капитал" ООО "Финансовая компания "Дастер капитал" ООО "Финансовая компания "Дельта+финанс" ПО "Гарант сервис" ООО "Делюкс финанс" и компания" ООО "Финансовая компания МБК" ООО "Пейтек" ООО "Финансовая компания "Альфа-инвест групп" ООО "Финансовая компания "Центрофинанс" ООО "Финансовая компания Магнат" ООО "Финансовая компания "Тайгер инвест" ООО "Финансовая компания "Альянс капитал групп" ООО "Виннер лизинг" ООО "Скания кредит Украина" ООО "Финансовая компания "Роял финанс 1" ООО "Финансовая компания "Финако" ООО "Финансовая компания "Солюшинс фактор" ООО "Финансовая компания "Атлана" ООО "Финансовая компания "Є гроші" ООО "Фард стандарт" ООО "Перфект финанс" ООО "Финансовая компания "Финэксперт" ООО "НоваПей Кредит" ООО "1 безопасное агентство необходимых кредитов" (MyCredit) ООО "Линеура Украина" (Кредит 7) ООО "Укр кредит финанс" (CreditKasa) ООО "Смартивей Юкрейн" ООО "Селфи кредит" Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Государственное ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" Государственное ипотечное учреждение ООО "Финансовая компания "Атом финанс" ООО "Восток финанс" ООО "Финансовая компания "Финвин" ООО "Интер вей капитал" ООО "Бест лизинг" ООО "Теком-лизинг" ООО "Финансовая компания "Европейский микрофинансовый альянс" ООО "Эксимлизинг"

Эти компании должны будут выполнять усиленные регуляторные требования, в частности разрабатывать и подавать в НБУ план деятельности на три с половиной года, сообщать регулятору об увеличении уставного капитала в течение 15 рабочих дней с документами об источниках средств, проходить проверки источников финансирования, деловой репутации руководителей и владельцев, а также проводить самооценку рисков и информировать НБУ о результатах.

Компании из списка обязаны согласовать свою деятельность с новыми требованиями до 1 июля 2026 года.