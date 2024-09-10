"Не треба робити трагедії". Шмигаль прокоментував ймовірну емісію гривні

Влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж цього та наступного років

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж 2024-го та 2025 року. Уряд має "певний оптимізм" щодо закриття цьогорічних потреб бюджету. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції 10 вересня.

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"Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається", – сказав Шмигаль.

Глава Кабміну запевнив, що влада не збирається використовувати цей інструмент, але "просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції, паніку".

Прем'єр упевнений, що уряд знайде гроші на дофінансування потреб Сил оборони. Зокрема, Україна перевиконує план зі збору податків і платежів. За його словами, йдеться про 75 млрд грн.

Національний банк не виключає повернення до емісійного фінансування бюджету, як у 2022 році. Однак це відбудеться лише за суттєвішого, ніж очікується, скорочення міжнародної допомоги.

У базовий сценарій прогнозу Національного банку закладається поступове скорочення зовнішньої фінансової підтримки з $38 млрд у 2024 році до $31 млрд у 2025-му і $21 млрд у 2026-му.

Існує вагомий, на думку НБУ, ризик, що суми допомоги виявляться меншими за очікувані.

Проте якщо буде запущений механізм Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), забезпечений майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, Україна може отримати додатковий фінансовий ресурс із 2025 року.

Тоді процентна політика може бути м'якшою, ніж у базовому сценарії.