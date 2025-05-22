Нижня палата Конгресу США з мінімальною перевагою підтримала бюджет Трампа

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Палата представників, нижня палата Конгресу США, у четвер, 22 травня, ухвалила проєкт бюджету, який отримав назву One, Big, Beautiful Bill – один, великий, прекрасний законопроєкт. Про це повідомляють американські медіа, зокрема The Hill, CBS News, Bloomberg.

Законопроєкт, який дозволить уникнути підвищення податків наприкінці року шляхом збільшення боргової стелі США, ухвалено 215 голосами проти 214. Лише два республіканці виступили проти законопроєкту Трампа, один – утримався.

Ухваленню передували кілька днів засідань, інтенсивні переговори і низка змін, внесених в останню хвилину. Тепер законопроєкт спрямують до Сенату, законодавці планують проголосувати за нього до серпня.

Законопроєкт продовжує податкові пільги, ухвалені президентом Дональдом Трампом у 2017 році, зокрема збільшує максимально можливе відрахування з податків штату та місцевих податків до $40 000.

Документ передбачає збільшення стелі держборгу на $4 трлн. Якщо цього не зробити, вже в серпні США загрожує дефолт.

Трамп активно підтримував ухвалення закону, переконуючи республіканців голосувати за нього. У пакеті є як податкові пільги, так і скорочення соціальних програм, таких як Medicaid та продовольчі талони, що викликало критику демократів, які вважають це несправедливим.

Закон збереже податкові пільги для багатих та збільшить дефіцит бюджету, що викликає побоювання серед інвесторів. Також він збільшить військові витрати та фінансування імміграційної безпеки.

Важливою зміною є скасування податкових пільг на електромобілі, включно з Tesla, та запровадження нових пільг для електромобілів, вироблених у США.