Нижняя палата Конгресса США с минимальным преимуществом поддержала бюджет Трампа

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Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, в четверг, 22 мая, приняла проект бюджета, получившего название One, Big, Beautiful Bill – один, большой, прекрасный законопроект. Об этом сообщают американские СМИ, в частности The Hill, CBS News, Bloomberg.

Законопроект, который позволит избежать повышения налогов в конце года за счет увеличения долгового потолка США, принят 215 голосами против 214. Только два республиканца выступили против законопроекта Трампа, один – воздержался.

Одобрению предшествовали несколько дней заседаний, интенсивные переговоры и ряд изменений, внесенных в последнюю минуту. Теперь законопроект направят в Сенат, законодатели планируют проголосовать за него до августа.

Законопроект продолжает налоговые льготы, принятые президентом Дональдом Трампом в 2017 году, в частности увеличивает максимально возможный вычет из налогов штата и местных налогов до $40 000.

Документ предусматривает увеличение потолка госдолга на $4 трлн. Если это не сделать, уже в августе США грозит дефолт.

Трамп активно поддерживал принятие закона, убеждая республиканцев голосовать за него. В пакете есть как налоговые льготы, так и сокращение социальных программ, таких как Medicaid и продовольственные талоны, что вызвало критику демократов, считающих это несправедливым.

Закон сохранит налоговые льготы для богатых и увеличит дефицит бюджета, что вызывает опасения среди инвесторов. Также он увеличит военные расходы и финансирование иммиграционной безопасности.

Важным изменением является отмена налоговых льгот на электромобили, включая Tesla, и новые льготы для электромобилей, произведенных в США.