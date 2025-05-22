Нижняя палата Конгресса США с минимальным преимуществом поддержала бюджет Трампа
Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, в четверг, 22 мая, приняла проект бюджета, получившего название One, Big, Beautiful Bill – один, большой, прекрасный законопроект. Об этом сообщают американские СМИ, в частности The Hill, CBS News, Bloomberg.
Законопроект, который позволит избежать повышения налогов в конце года за счет увеличения долгового потолка США, принят 215 голосами против 214. Только два республиканца выступили против законопроекта Трампа, один – воздержался.
Одобрению предшествовали несколько дней заседаний, интенсивные переговоры и ряд изменений, внесенных в последнюю минуту. Теперь законопроект направят в Сенат, законодатели планируют проголосовать за него до августа.
Законопроект продолжает налоговые льготы, принятые президентом Дональдом Трампом в 2017 году, в частности увеличивает максимально возможный вычет из налогов штата и местных налогов до $40 000.
Документ предусматривает увеличение потолка госдолга на $4 трлн. Если это не сделать, уже в августе США грозит дефолт.
Трамп активно поддерживал принятие закона, убеждая республиканцев голосовать за него. В пакете есть как налоговые льготы, так и сокращение социальных программ, таких как Medicaid и продовольственные талоны, что вызвало критику демократов, считающих это несправедливым.
Закон сохранит налоговые льготы для богатых и увеличит дефицит бюджета, что вызывает опасения среди инвесторов. Также он увеличит военные расходы и финансирование иммиграционной безопасности.
Важным изменением является отмена налоговых льгот на электромобили, включая Tesla, и новые льготы для электромобилей, произведенных в США.
- В апреле Сенат США проголосовал за повышение долгового потолка на $5 трлн.
- 2 мая Трамп предоставил бюджетный запрос Белого дома на 2026 финансовый год. Документ предполагает резкое сокращение необоронных программ и одновременное увеличение финансирования обороны и пограничных служб.