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Один із найбільших банків Європи Intesa Sanpaolo може продати свої активи в Росії

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 12:43
Один із найбільших банків Європи Intesa Sanpaolo може продати свої активи в Росії - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що дає дозвіл одному з найбільших банків Італії та Європи — Intesa Sanpaolo — продавати або позбавлятися своїх активів на території Росії, повідомляє Reuters.

Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де на момент початку війни проти України у 28 філіях компанії працювали близько 980 співробітників. Після вторгнення банк припинив нове фінансування російських клієнтів та нові інвестиції у російські активи.

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У серпні Intesa наближався до отримання схвалення Москви на передання свого російського бізнесу під місцеве управління, оскільки позиція Росії з продажу активів змінюється.

Росія поступово посилювала вимоги до виходу, відколи західні компанії почали йти з її території в лютому 2022 року. Керівники кажуть, що орієнтуватися у правилах стає дедалі важче.

За даними Reuters, іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад $80 млрд від своїх операцій у Росії через списання та втрачену вигоду.

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З початку війни РФ проти України італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила будь-яке фінансування російських та білоруських контрагентів. Усі місцеві операції було поставлено під особливий контроль кризового підрозділу.

У травні 2022 року Bloomberg повідомляв, що Центробанк РФ ввів обмеження для клієнтів італійських банків Unicredit та Intesa. Через це виникли складнощі у роботі візових центрів Італії. У листопаді з'явилася інформація, що російська "донька" Intesa може перейти до місцевого управління на чолі з Антоніо Фалліко.

Банківська група Intesa Sanpaolo з 2008 року володіє українським Правекс Банком. На сьогодні мережа банку становить 45 відділень.

Наталія Софієнко
Intesa Sanpaoloбанки у РФ
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