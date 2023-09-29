Один из крупнейших банков Европы Intesa Sanpaolo может продать свои активы в России

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, дающий разрешение одному из крупнейших банков Италии и Европы – Intesa Sanpaolo, продавать или лишаться своих активов на территории России, сообщает Reuters.

Intesa обслуживает корпоративных клиентов в России, где в момент начала войны против Украины в 28 филиалах компании работало около 980 сотрудников. После вторжения банк прекратил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в российские активы.

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В августе Intesa близился к получению одобрения Москвы на передачу своего российского бизнеса под местное управление, поскольку позиция России по продаже активов меняется.

Россия постепенно усиливала требования к выходу с тех пор, как западные компании начали уходить с ее территории в феврале 2022 года. Руководители говорят, что ориентироваться в правилах становится все труднее.

По данным Reuters, иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в России из-за списания и упущенной выгоды.

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С начала войны РФ против Украины итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила любое финансирование российских и белорусских контрагентов. Все местные операции были поставлены под особый контроль кризисного подразделения.

В мае 2022 года Bloomberg сообщал, что Центробанк РФ ввел ограничения для клиентов итальянских банков Unicredit и Intesa. Из-за этого возникли сложности в работе визовых центров Италии. В ноябре появилась информация, что российская дочь Intesa может перейти в местное управление во главе с Антонио Фаллико.

Банковская группа Intesa Sanpaolo с 2008 года владеет украинским Правэкс Банком. На сегодняшний день сеть банка составляет 45 отделений.