Переробні компанії стали найбільшими платниками податків
Компанії переробної промисловості заплатили найбільшу частку – 17,1% – податків та зборів до держбюджету серед підприємств усіх галузей економіки у січні-липні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Також переробні компанії показали найвищий приріст податкових відрахувань за сім місяців року – у 1,5 раза або +40,3 млрд грн до січня-липня 2022 року.
На другому місці за часткою податкових відрахувань до бюджету перебуває гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів – 16,5%.
Далі — державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 14%.
І видобувна промисловість та розробка кар'єрів – 8,9%.
Високий приріст податкових відрахувань (крім переробної промисловості) також показали галузі: державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування — зростання у 1,5 раза, або +33,8 млрд грн, гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів — зростання в 1,1 раза, або +12,8 млрд грн.
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