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Переробні компанії стали найбільшими платниками податків

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 11:53
Переробні компанії стали найбільшими платниками податків - Фото
Фото: depositphotos.com

Компанії переробної промисловості заплатили найбільшу частку – 17,1% – податків та зборів до держбюджету серед підприємств усіх галузей економіки у січні-липні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Також переробні компанії показали найвищий приріст податкових відрахувань за сім місяців року – у 1,5 раза або +40,3 млрд грн до січня-липня 2022 року.

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За аналогічний період минулого року переробна промисловість перебувала на третьому місці з відрахувань до бюджету. Сума сплачених податків була на 21% меншою проти попереднього року.

На другому місці за часткою податкових відрахувань до бюджету перебуває гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів – 16,5%.

Далі — державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 14%.

І видобувна промисловість та розробка кар'єрів – 8,9%.

Високий приріст податкових відрахувань (крім переробної промисловості) також показали галузі: державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування — зростання у 1,5 раза, або +33,8 млрд грн, гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів — зростання в 1,1 раза, або +12,8 млрд грн.

Переробна промисловість — галузь, в якій як сировина використовуються продукти сільського господарства або видобуті добувною промисловістю (нафта, природний газ, руда тощо).
Роман Бриль
податкиДержбюджетпереробна промисловість
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