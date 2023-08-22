UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Перерабатывающие компании стали крупнейшими плательщиками налогов

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 11:53
Перерабатывающие компании стали крупнейшими плательщиками налогов - Фото
Фото: depositphotos.com

Компании перерабатывающей промышленности заплатили наибольшую долю – 17,1% – налогов и сборов в госбюджет среди предприятий всех отраслей экономики в январе-июле 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.  

Также переработка показала самый высокий прирост налоговых отчислений за семь месяцев года – в 1,5 раза или +40,3 млрд грн к январю-июлю 2022 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
За аналогичный период прошлого года перерабатывающая промышленность находилась на третьем месте по отчислениям бюджет. Сумма уплаченных налогов была на 21% меньшей по отношению к предыдущему году. 

На втором месте по доле налоговых отчислений в бюджет находится оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,5%. 

Далее следует государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 14,0%. 

И добывающая промышленность и разработка карьеров – 8,9 %. 

Высокий прирост налоговых отчислений (кроме переработки) также показали отрасли: государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — рост в 1,5 раза, или +33,8 млрд грн, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — рост в 1,1 раза, или +12,8 млрд грн. 

Перерабатывающая промышленность — отрасль, в которой в качестве сырья используются продукты сельского хозяйства или добытые добывающей промышленностью (нефть, природный газ, руда и т.п.). 
Роман Брыль
госбюджетналогипромышленностьпереработка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 