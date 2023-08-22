Перерабатывающие компании стали крупнейшими плательщиками налогов

Компании перерабатывающей промышленности заплатили наибольшую долю – 17,1% – налогов и сборов в госбюджет среди предприятий всех отраслей экономики в январе-июле 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Также переработка показала самый высокий прирост налоговых отчислений за семь месяцев года – в 1,5 раза или +40,3 млрд грн к январю-июлю 2022 года.

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За аналогичный период прошлого года перерабатывающая промышленность находилась на третьем месте по отчислениям бюджет. Сумма уплаченных налогов была на 21% меньшей по отношению к предыдущему году.

На втором месте по доле налоговых отчислений в бюджет находится оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,5%.

Далее следует государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 14,0%.

И добывающая промышленность и разработка карьеров – 8,9 %.

Высокий прирост налоговых отчислений (кроме переработки) также показали отрасли: государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — рост в 1,5 раза, или +33,8 млрд грн, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — рост в 1,1 раза, или +12,8 млрд грн.

Перерабатывающая промышленность — отрасль, в которой в качестве сырья используются продукты сельского хозяйства или добытые добывающей промышленностью (нефть, природный газ, руда и т.п.).

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