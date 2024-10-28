Перший етап перезавантаження БЕБ: обрано Раду громадського контролю. Хто увійшов
Бюро економічної безпеки оголосило про завершення інтернет-голосування за кандидатів у Раду громадського контролю, яка забезпечуватиме прозорість роботи Бюро. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
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У голосуванні взяли участь 44 кандидати від 28 громадських об'єднань.
До складу Ради увійшло дев'ять представників громадських організацій. Згідно з протоколом голосування, розміщеним на офіційному вебсайті БЕБ, зареєстровано 92 310 голосів.
"Вітаю членів новообраної Ради громадського контролю... Це перший етап перезавантаження БЕБ", – прокоментував заступник голови парламентського комітету з податків і фінансів Ярослав Железняк.
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