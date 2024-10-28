Первый этап перезагрузки БЭБ: избран Совет общественного контроля. Кто вошел
Бюро экономической безопасности объявило о завершении интернет-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля, который будет обеспечивать прозрачность работы Бюро. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В голосовании приняли участие 44 кандидата от 28 общественных объединений.
В состав Совета вошли девять представителей общественных организаций. Согласно протоколу голосования, размещенному на официальном вебсайте БЭБ, зарегистрировано 92 310 голосов.
"Поздравляю членов новоизбранного Совета общественного контроля... Это первый этап перезагрузки БЭБ", — прокомментировал заместитель главы парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.
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