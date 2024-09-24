Підвищення мінімалки наступного року не буде – міністр фінансів

Фото - Сергій Марченко/Facebook

У державному бюджеті на 2025 рік не передбачається підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості. Про це на брифінгу в вівторок, 24 вересня, сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"На даному етапі, і це також було домовлено з нашими ключовими партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. У цьому році ми таку змогу мали, ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% – до 8000 гривень Ми вважаємо за можливе зберегти цей розмір на увесь наступний рік", – сказав Марченко.

Водночас міністр запевнив, що наразі немає підстав вважати, що соціальна сфера не буде профінансована у запланованих обсягах. Марченко нагадав, що жодного разу від початку повномасштабного вторгнення не затримали виплату пенсій та інших соціальних видатків.

Соціальні показники в бюджеті на наступний рік уряд залишив без змін:

мінімальна зарплата – 8000 грн, або 48 грн у погодинному вимірі;

прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;

прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;

прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Читайте також: Проєкт держбюджету-2025: як змінилися видатки на оборону

Увечері 13 вересня уряд схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік. Видатки бюджету планують на рівні майже 3,94 трлн грн, а фінансування сектору безпеки та оборони зросте з 2,18 до 2,22 трлн грн, що становить 26,3% від прогнозованого ВВП країни.

Схвалена урядом Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає відмову від підвищення мінімальних соціальних стандартів. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав це "надмірно жорстким заходом".