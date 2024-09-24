Повышения минималки в следующем году не будет – министр финансов

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В государственном бюджете на 2025 год не предусматривается повышение социальных стандартов, поскольку у страны нет такой возможности. Об этом на брифинге во вторник, 24 сентября, сказал министр финансов Сергей Марченко.

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"На данном этапе, и это также было договорено с нашими ключевыми партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году у нас была такая возможность, мы повысили минимальную заработную плату на 19% – до 8000 гривень. Мы считаем возможным сохранить этот размер на весь следующий год", – сказал Марченко.

В то же время министр заверил, что нет оснований считать, что социальная сфера не будет профинансирована в запланированных объемах. Марченко напомнил, что ни разу с начала полномасштабного вторжения не задержали выплату пенсий и других социальных расходов.

Социальные показатели в бюджете на следующий год правительство оставило без изменений:

минимальная зарплата – 8000 грн, или 48 грн в почасовом измерении;

прожиточный минимум (общий) – 2920 грн;

прожиточный минимум (для трудоспособных лиц) – 3028 грн;

прожиточный минимум (для лиц, потерявших трудоспособность) – 2361 грн.

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Вечером 13 сентября правительство одобрило проект госбюджета на 2025 год. Расходы бюджета планируют на уровне почти 3,94 трлн грн, а финансирование сектора безопасности и обороны вырастет с 2,18 до 2,22 трлн грн, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.

Одобренная правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 годы подразумевает отказ от повышения минимальных социальных стандартов. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это "чрезмерно жесткой мерой".