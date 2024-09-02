Після посилення санкцій Росія почала закуповувати долари в Африці

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Росії після посилення санкцій довелося закуповувати готівкові долари в африканської держави Руанда. Про це пише незалежне видання Верстка з посиланням на закриті дані російської митної статистики.

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Готівкові долари на суму $29,21 млн у січні 2024 року Росія придбала у міністерства оборони Руанди.

Ця африканська країна постачала РФ банкноти номіналом $100 доларів. Згідно з митною декларацією, їхня загальна вага становила 292,1 кг.

Покупцем з боку Росії виступав Рособоронекспорт – єдиний державний посередник з торгівлі продукцією військового призначення.

Після початку повномасштабної війни США і ЄС заборонили експорт своїх банкнот у РФ. Через це частину доларових банкнот Росія почала ввозити через Туреччину й ОАЕ, повідомляло агентство Reuters.

Займалася цим компанія "Аеро-трейд", що керує магазинами duty-free в аеропортах п'яти російських міст, зокрема і в московському Внуково, писав проєкт Система.

Компанія виявилася пов'язаною з власником інших великих мереж duty-free Аразом Мехдієвим, який за сумісництвом є зятем Ільгама Рагімова – однокурсника президента РФ Володимира Путіна.

Аеро-трейд займалася імпортом готівки весь 2023 рік аж до 18 січня 2024 року. Того дня компанія оформила два останні транші банкнот еквівалентом $20 млн доларів і $20 млн євро, випливає з даних митниці, з якими ознайомилася Верстка.

Це сталося через місяць після того, як США пригрозили штрафами установам, які допомагають Росії обходити санкції. Ще через п'ять днів, 23 січня, Рособоронекспорт придбав готівку у Руанди.

З того часу, щонайменше до 30 квітня, доларові банкноти до Росії не ввозилися.

До санкцій за війну в Україні долари та євро до Росії ввозили російські банки.