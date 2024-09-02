После ужесточения санкций Россия начала закупать доллары в Африке
России после ужесточения санкций пришлось закупать наличные доллары у африканского государства Руанда. Об этом пишет независимое издание Верстка со ссылкой на закрытые данные российской таможенной статистики.
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Наличные доллары на сумму $29,21 млн в январе 2024 года Россия приобрела у министерства обороны Руанды.
Эта африканская страна поставляла РФ банкноты номиналом в $100 долларов. Согласно таможенной декларации, их общий вес составил 292,1 кг.
Покупателем со стороны России выступал Рособоронэкспорт – единственный государственный посредник по торговле продукцией военного назначения.
После начала полномасштабной войны США и ЕС запретили экспорт своих банкнот в РФ. Поэтому часть долларовых банкнот Россия начала ввозить через Турцию и ОАЭ, сообщало агентство Reuters.
Занималась этим компания "Аэро-Трейд", которая управляет магазинами duty-free в аэропортах пяти российских городов, в том числе в московском Внуково, писал проект Система.
Компания оказалась связанной с владельцем других крупных сетей duty-free Аразом Мехдиевым, который по совместительству является зятем Ильгама Рагимова – однокурсника президента РФ Владимира Путина.
Аэро-трейд занималась импортом наличных весь 2023 год вплоть до 18 января 2024 года. В тот день компания оформила два последних транша банкнот эквивалентом $20 млн долларов и $20 млн евро, следует из данных таможни, с которыми ознакомилась Верстка.
Это произошло через месяц после того, как США пригрозили штрафами учреждениям, помогающим России обходить санкции. Еще через пять дней, 23 января, Рособоронэкспорт приобрел наличные деньги у Руанды.
С тех пор, минимум до 30 апреля, долларовые банкноты в Россию не ввозились.
До санкций за войну в Украине доллары и евро в Россию ввозили российские банки.
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