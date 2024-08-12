Банкноты долларов и евро на сумму $2,3 млрд попали в Россию в обход санкций

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Около $2,3 млрд и евро наличными попали в Россию с марта 2022-го до декабря 2023 года, несмотря на то что после начала полномасштабной войны США и ЕС запретили экспорт своих банкнот в РФ. Об этом пишет Reuters.

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Таможенные данные, полученные агентством от коммерческого поставщика, свидетельствуют, что наличные ввозились из ОАЭ и Турции, так как они не ввели ограничений на торговлю с Россией. Страна происхождения более половины общей суммы не была указана в документах.

Документы также свидетельствуют о всплеске импорта наличных непосредственно перед вторжением. В период с ноября 2021 года до февраля 2022-го в Россию были доставлены банкноты долларов и евро на сумму $18,9 млрд, тогда как за предыдущие четыре месяца ввезено лишь $17 млн.

После вторжения в Украину Центробанк России быстро ограничил снятие наличных в иностранной валюте физическими лицами, пытаясь удержать рубль. С февраля 2022 года до конца 2023 года из России было вывезено лишь $98 млн банкнот в долларах и евро.

Приток иностранной валюты, наоборот, возрос. Крупнейшим декларантом, согласно документам Reuters, оказалась малоизвестная компания "Аэро-Трейд", предлагающая услуги беспошлинной торговли в аэропортах и на борту самолетов. За этот период она задекларировала около $1,5 млрд. Сама же компания заявляет, что не занимается поставкой валюты в Россию.

Согласно таможенным документам, одна партия на сумму 20 млн евро, которую обрабатывала Аэро-Трейд, была импортирована в феврале прошлого года "Ив Роше Восток" — дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher, до сих пор имеющей десятки магазинов в России.

Groupe Rocher, материнская компания во Франции, заявила, что ни группа, ни Ив Роше Восток никогда не имели никакого отношения к Аэро-Трейду.

Более четверти из $2,27 млрд банкнот были импортированы банками, большая часть из них – в оплату за драгоценные металлы.

К примеру, российский кредитор Витабанк в 2022 и 2023 годах импортировал банкноты на сумму $64,8 млн от турецкой золототорговой фирмы Demas Kuyumculuk. За тот же период Витабанк экспортировал турецкой компании золото и серебро на $59,5 млн.

Человек, знакомый с деятельностью Demas, подтвердил, что компания участвовала в ряде операций по обмену наличных денег на золото с участием Витабанка и двух других российских кредиторов в период с марта 2022 года до сентября 2023 года.

По словам собеседника, доставка банкнот из ОАЭ в Россию была единственным решением, которое Demas нашла, чтобы завершить долгосрочные контракты, подписанные до введения западных санкций с российскими поставщиками золота, соблюдая при этом турецкие и международные нормы, связанные с трансграничными платежами.

Среди других крупных импортеров наличных денег были компании, подконтрольные государственному военно-промышленному конгломерату "Ростех", свидетельствуют документы.

Россия стала называть доллар и евро "токсичными" в 2022 году, когда санкции ограничили ее доступ к мировой финансовой системе, препятствуя платежам и торговле. Около $300 млрд золотовалютных резервов Банка России в Европе были заморожены.