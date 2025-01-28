Платять по 100 000 грн. У Держслужбі зайнятості розповіли, де найбільші зарплати

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Найбільше зараз в Україні заробляють військові. Серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT. Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

"Великі зарплати отримують наладчики різноманітного обладнання, оператори верстатів із програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80 000 – 100 000 грн. Інженерні професії – це мінімум 100 000 грн. Пристойні зарплати – в аграрному секторі", – розповіла вона.

За її словами, така тенденція щодо заробітних плат спостерігається останнім часом. Це пов'язано зі зменшенням кількості спеціалістів, тому бізнес вимушений підіймати зарплати.

Жовтяк вважає, що після закінчення війни не варто очікувати зниження заробітних плат, бо "завжди діють закони демографії та конкуренції".

"Ми нікуди не дінемось від конкуренції з нашими європейськими сусідами. В перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть", – розповіла Жовтяк.